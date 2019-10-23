Чибис запретил повышать цены на междугородние рейсы

Губернатор Мурманской области отверг предложение перевозчиков о повышении тарифов на междугородние рейсы с 1 января 2020 г.



В некоторых муниципалитетах перевозчики решили повысить стоимость проезда, но профильное министерство с комитетом по тарифам приняли решение ограничить такую возможность и компенсировать расходы тем перевозчикам, которые без повышения тарифов не смогут выжить. Губернатор не видит оснований для увеличения стоимости проезда, поскольку резкого подорожания топлива и инфляции в этом году не было.



Также А. Чибис сообщил об ужесточении контроля за тратой денег в медицине Мурманской области. В 2019 г. на медицину области была выделена беспрецедентная сумма – 1,3 млрд руб. Каждая копейка должна быть направлена на конкретные цели, этот процесс должен жестко контролироваться. Сейчас можно говорить о первых результатах антикризисного плана в медицине, и они радуют. Снижается уровень смертности, поставляется новейшая техника, проводится ремонт. Проблем еще много, но они решаются.