Берег р. Кудьма в Северодвинске собираются укрепить
Компания "ГТ Север" займется строительством берегоукрепительных сооружений протяженностью 184 м для защиты трех многоквартирных домов на ул. Набережная реки Кудьмы. Строители должны возвести вертикальную стену из трубчатого шпунта. Она будет иметь толщину 10 мм.
Необходимые на строительство средства запланированы в бюджете. Финансирование будет проводиться поэтапно в течение 3 лет: в 2019 г. выделят 10 млн руб., в 2020 г. - 49 млн руб., в 2021 г. - 93 млн руб. Проектная документация была разработана в 2015 г. компанией "ЕвроГеоПроект". Это существенно ускорит процесс, а полностью сооружение должно быть готово в 2021 г. Сейчас подрядчик занимается оформлением документов.
Укрепление берега необходимо для предотвращения его размытия. Берегоукрепительное сооружение убережет от повреждения дома, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры, расположенные у береговой линии. Изначально нельзя было строить эти объекты так близко к воде, но никто на это не обратил внимание, а теперь их защита обойдется городской казне в 153 млн руб.
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