В Вологде решили построить новый отель

В Вологде прошла встреча бизнесменов и представители власти в новом формате. На вопросы отвечали руководители подразделений горадминистрации, коммунальных компаний. В мобильной приемной принял участие глава города С. Воропанов.



Строительство гостиницы обсуждалось на встрече впервые. Сразу несколько локаций в исторической части города подошли бы для объекта. Среди вариантов были площадки, которые должны быть расселены по программе развития застроенных территорий.



Гостиниц может быть две, одна – Вологде, другая – в Череповце. Соответствующее соглашение уже получено. Реализация проекта начнется в начале 2020 г. Это будут отели не менее 3*. Размер финансирования - 300 млн руб. Сейчас не решен только вопрос с земельным участком.



Также во время проведения первой мобильной приемной для бизнеса было рассмотрено 10 предложений от компаний Вологды. На прием приходили начинающие предприниматели, представители крупных фирм. Были решены вопросы подключения электросетей, аренды, продажи земли, подбора помещений, продвижения вологодских продуктов.