Суд признал незаконным бездействие чиновников по реализации полномочий в сфере рекламы в Коми

Республика Коми >> Общество >> 26.10.2019

Арбитражный суд республики рассмотрел иск региональной прокуратуры о возложении на главу администрации Коми обязанности утвердить схему размещения рекламных конструкций в муниципалитетах. Перед этим состоялась проверка по обращениям предпринимателей.

Согласно закону о рекламе, в каждом городе должна быть схема, согласно которой могут размещаться рекламные конструкции. Если ее нет, проводить торги, заключать договора на установку рекламных конструкций запрещается.

В Коми найдены 260 рекламных конструкций без разрешения на эксплуатацию. Еще более 1 тыс. конструкций не могли получить официальные разрешения на установку, поскольку отсутствовала схема размещения. Для устранения нарушений законодательства прокурор республики вынес представление главе Коми С. Гапликову. 

Вопреки предпринятым органами прокуратуры мерам, схемы размещения рекламы в установленном порядке утверждены только в Воркуте и Сыктывкаре. 

Власти региона со своими функциями не справляются, не контролируют рекламный рынок, неправильно проводят торги и недополучают прибыль. 





Рекомендуем по теме:

В Сыктывкаре проводят проверку незаконно установленных рекламных конструкций

Доходы от внешних рекламных конструкций в Коми резко подскочили

Дизайн-код Архангельска обсуждают городские депутаты

109 объектов культурного наследия Коми направили на госрегистрацию

За нарушение закона о рекламе в Коми будут беспощадно штрафовать

Схему территориального планирования ресурсов Коми изменили


Расширяем горизонты: игровые автоматы с нетипичными тематиками

В Вологду приедет передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД, рассказывающий о БАМе

Студенты-отличники НАО будут получать стипендию 5 тыс. руб.

В НАО вакцинировано 117,1 тыс. северных оленей

200 млн руб. из федерального и регионального бюджета Коми выделят на покупку нового оборудования для медучреждений

Инновационный центр Архангельска представил новых резидентов

Пострадавшие в пожаре корабля "Бухта Наездник" в Норвегии ждут выезда в Мурманск
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета