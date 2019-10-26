Суд признал незаконным бездействие чиновников по реализации полномочий в сфере рекламы в Коми

Арбитражный суд республики рассмотрел иск региональной прокуратуры о возложении на главу администрации Коми обязанности утвердить схему размещения рекламных конструкций в муниципалитетах. Перед этим состоялась проверка по обращениям предпринимателей.



Согласно закону о рекламе, в каждом городе должна быть схема, согласно которой могут размещаться рекламные конструкции. Если ее нет, проводить торги, заключать договора на установку рекламных конструкций запрещается.



В Коми найдены 260 рекламных конструкций без разрешения на эксплуатацию. Еще более 1 тыс. конструкций не могли получить официальные разрешения на установку, поскольку отсутствовала схема размещения. Для устранения нарушений законодательства прокурор республики вынес представление главе Коми С. Гапликову.



Вопреки предпринятым органами прокуратуры мерам, схемы размещения рекламы в установленном порядке утверждены только в Воркуте и Сыктывкаре.



Власти региона со своими функциями не справляются, не контролируют рекламный рынок, неправильно проводят торги и недополучают прибыль.