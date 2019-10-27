К 100-летию образования Карелии на набережной Онежского озера в Петрозаводска построят храм

Республика Карелия >> Общество >> 27.10.2019

На набережной Онежского озера появится храм – первая в Карелии церковь во имя всех Карельских святых.

В настоящее время ведутся работы по проектированию, проводятся земельные изыскания. Храм будет находиться у Петрозаводского епархиального управления, в бывшем корпусе отделения губернской больницы. Здание было передано церкви в 1990 г., в 2010 г. его отреставрировали.

Московский Храма Христа Спасителя станет примером для карельского храма. Внутреннее пространство петрозаводского храма постараются организовать идентично. Здесь разместят мраморные доски, на которых будут высечены имена выдающихся деятелей Карелии. На территории планируют построить духовно-просветительский центр.

Строительство храма посвятили 100-летию республики. Строительством займется РПЦ (Русская православная церковь). Объект вызывает недовольство местных жителей. Они считают, что в Петрозаводске достаточно много храмов и церквей, а детских садов, поликлиник и школ не хватает. Строить нужно то, что людям жизненно необходимо.





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