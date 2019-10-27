Чупу терроризируют медведи
Взрослый медведь и медвежонок оставляют следы на снегу в окрестностях Чупы. Это происходит уже несколько недель, а местные жители опасаются выходить из домов.
Многострадальный карельский поселок в осаду попадет не первый раз. Медведи гуляют по улицам свободно. Местные жители возмущаются поведением властей, постоянно рапортующих о ликвидации медведей. Следы, оставленные медведями, доказывают, что власти нагло врут. Люди не чувствуют себя защищенными.
Минприроды Карелии 18 октября сообщило о том, что был застрелен один медведь. Это случилось на территории Чупы. Но местные жители утверждают, что этого медведя застрелили в 40 км от Чупы, а 2 медведя бродят в окрестностях поселка.
В нескольких районах республики созданы опергруппы из-за нашествия медведей и других диких животных. За день охотники убили 5 хищников. В Чупу никто не приезжал, хотя сельчане жалуются на медведей каждый день. Власти работают над проблемой недостаточно оперативно, и это может закончиться трагически для жителей поселка.
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