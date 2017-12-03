Семья из Коряжмы стала лучшей в России

Молодая семья из Карелии заняла первое место на российском конкурсе "Семья года". Коряжемцы обошли в борьбе за место 70 семей со всех уголков России.



Отец семейства служит младшим инспектором отдела охраны ИК, его жена – младший воспитатель детского сада. Они воспитывают дочь Варвару (9 лет) и сына Илью (3 года). Коряжемцы уверены, что секрет счастливой жизни – общие интересы и совместный досуг. Молодая семья проводит время на свежем воздухе, катается на велосипедах, выезжает на природу. Дома дети с родителями играют в настольные игры и занимаются творчеством, а могут просто вместе готовить ужин.



Награждение супругов Гомзяковых состоится 30 октября в московском Кремлевском дворце. Это достижение супруги посвятят десятилетию совместной жизни.



Карельская семья является примером супружеской жизни "душа в душу". Таких семей мало, поэтому Гомзяковых можно ставить в пример. Сейчас встретить семью, в которой присутствует идиллия, фактически невозможно, поэтому в Карелии своими победителями гордятся.