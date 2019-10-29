Праздничное гашение спецштемпелем "К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." прошло в Мурманске

Мурманская область >> Общество >> 29.10.2019

В центральном почтовом отделении Мурманска собрались представители общества филателистов. В их присутствии состоялось гашение специальным штемпелем "К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Оттиск штемпеля – изображение ордена Победа – высшей военной награды Советского Союза. Он был создан для награждения только высшего командного состава армии за операции в масштабах нескольких фронтов.

Специально к гашению в обращение вышли новые конверты с изображением карты движения Арктических союзников, доставляющих в СССР во время ВОв технику, боевые припасы, продовольствие, медоборудование, лекарства и стратегическое сырье.

Все жители города, гости Кольского края, филателисты смогли посетить почтовое отделение, поставить памятный оттиск коллекционным штемпелем на карточках, открытках и конвертах для себя и друзей.

Спецгашение проходило сегодня с 11:00 в отделении почты на пр. Ленина, 82. Счастливчиков оказалось не очень много, а завтра спецштемпель  действовать уже не будет.





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