Новый арт-объект с дополненной реальностью появился в Апатитах

Арт-объект станет подарком городу к Новому году. Он будет оснащен дополненной реальностью, и все посетители спорткомплекса "Атлет" смогут его увидеть. Воспользовавшись мобильным приложением, можно будет вызвать на экран Деда Мороза и других сказочных персонажей, сфотографироваться с ними.



В настоящее время арку для арт-объекта монтируют энергетики МУП "АЭСК". Она будет светящаяся, поэтому станет точкой притяжения для горожан и туристов.



Конструкция устанавливается в рамках реализации проекта "100 шагов правительства области" – комплекса допмероприятий, инициированных губернатором А. Чибисом, направленных на быстрое социальное и экономическое развитие региона.



Арт-объект еще не появился, а его уже активно обсуждают жители Апатитов. Они разделились на два лагеря. В одном считают, что в городе мало объектов, способных поднять настроение и вызвать интерес, поэтому арка будет кстати. Другие считают, что это бесполезная трата денег, которыми можно было бы распорядиться более адекватно, например, построить детскую площадку.