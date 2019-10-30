Атомный ледокол "Сибирь" идет в Мурманск

Ледокол "Сибирь" направляется в сторону мурманского порта в сопровождении буксиров, о чем сообщила пресс-служба судоремонтного завода "Нерпа". Судно несколько лет ремонтировали на заводе. Все работы по демонтажу паропроизводящей атомной установки выполнены, а корпус суда при этом не пострадал. Выгрузка оборудования атомной энергоустановки с ледокола прошла успешно. Она была выполнена еще в 2017 г. Далее на судне проводилась дезактивация помещений.



Что ждет "Сибирь" в будущем, сказать трудно. Решение о судьбе ледокола примет ФГУП "Атомфлот".



Напомним, что атомный ледокол "Сибирь" построен на ленинградском Балтийском заводе им. С. Орджоникидзе и сдан в эксплуатацию в декабре 1977 г. В мае 1987 г. ледокол побывал на географическом Северном полюсе Земли, а в 1993 г. был законсервирован из-за неисправности парогенераторов. Только спустя 20 лет, в 2014 г., компания "Росатом" решила вывести "Сибирь" из эксплуатации. Из судна могут сделать музей или отправить на переплавку. Второй вариант выглядит более правдоподобным.