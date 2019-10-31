300 тыс. руб. собрали жители Новодвинска на строительство детской площадки

На ул. Двинской в Новодвинске установили детскую площадку. Она построена на условиях софинансирования. Часть денег собрали жильцы, часть была выделена по проекту "Формирование комфортной городской среды". Жильцы ближайших домов заплатили 30% стоимости проекта, а его полная стоимость по муниципальному контракту - 1,1 млн руб.



Руководитель отдела инфраструктурного развития горадминистрации Новодвинска И. Расторгуев заявил, что двор на ул. Двинской один из нескольких в программе, но только он собрал 30% средств на реализацию.



Строительство площадки было инициировано самими жителями, которые подали заявку на участие в проекте. Сейчас проходит формирование списка заявок на 2020 г.



Новый комплекс необычный, и в Архангельской области подобных ему нет. Но он не приспособлен к морозам, поэтому игровые конструкции скоро демонтируют. Хранить их будут в подсобных помещениях ТСН "Двина", а весной жители домов соберут оборудование снова. Для защиты площадки от вандалов установят камеру видеонаблюдения.



