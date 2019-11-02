Медицинский вытрезвитель в Сыктывкаре откроют в декабре

Медицинский вытрезвитель в здании стационара наркодиспансера на Сысольском шоссе откроют через месяц. Сейчас в помещениях проводятся ремонтные работы.



Открытие медвытрезвителя обсуждалось с 2016 г., но конкретные шаги в реализации проекта начались 2 года назад. Вытрезвитель планировали открыть в местечке Дырнос, но составленная проектно-сметная документация госэкспертизу не прошла. Подрядчик отказался дорабатывать проект, а расторжение договора пришлось рассматривать в суде. Республиканский наркологический диспансер направил иск в суд на "Капитал Строй Проект", требуя расторжения договора. Он хочет взыскать уже оплаченные 396 тыс. руб. за работы, 75 тыс. руб. в виде пени за просрочку исполнения обязательств, 79,5 тыс. руб. штрафа, 582 руб. расходов за проведенную экспертизу, 24 тыс. руб. за судебные издержки по оплате госпошлины.



Власти города решили открыть вытрезвитель в другом месте. Он будет рассчитан на 5 коек. Министр юстиции Коми А. Осташов считает, что наличие медвытрезвителя поможет бороться с уровнем преступности в состоянии алкогольного опьянения, который постоянно растет.