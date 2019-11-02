Медицинский вытрезвитель в Сыктывкаре откроют в декабре

Республика Коми >> Общество >> 02.11.2019

Медицинский вытрезвитель в здании стационара наркодиспансера на Сысольском шоссе откроют через месяц. Сейчас в помещениях проводятся ремонтные работы.

Открытие медвытрезвителя обсуждалось с 2016 г., но конкретные шаги в  реализации проекта начались 2 года назад. Вытрезвитель планировали открыть в местечке Дырнос, но составленная проектно-сметная документация госэкспертизу не прошла. Подрядчик отказался дорабатывать проект, а расторжение договора пришлось рассматривать в суде. Республиканский наркологический диспансер направил иск в суд на "Капитал Строй Проект", требуя расторжения договора. Он хочет взыскать уже оплаченные 396 тыс. руб. за работы, 75 тыс. руб. в виде пени за просрочку исполнения обязательств, 79,5 тыс. руб. штрафа, 582 руб. расходов за проведенную экспертизу, 24 тыс. руб. за судебные издержки по оплате госпошлины.

Власти города решили открыть вытрезвитель в другом месте. Он будет рассчитан на 5 коек. Министр юстиции Коми А. Осташов считает, что наличие медвытрезвителя поможет бороться с уровнем преступности в состоянии алкогольного опьянения, который постоянно растет.





Рекомендуем по теме:

В Ухте появился вытрезвитель при больнице

Под Сыктывкаром столовую переделают в спорткомплекс

В Сыктывкаре благоустроят набережную в национальном колорите

В Апатиты с рабочим визитом приехала замгубернатора области И. Погребняк

Сыктывкарский бизнесмен не захотел восстанавливать здание сгоревшей школы №13

Лицей для одаренных детей откроется в Сыктывкаре


В Архангельске идут съемки художественного фильма

Заказник в междуречье Северной Двины создан в Архангельской области

На портале областной библиотеки Вологды появился раздел, посвященный генеалогии

Соцподдержку предоставят педагогам вологодских школ

В Чехии открылась выставка вологодского театра кукол

С начала года 577 иностранцев получили на территории Коми медицинскую помощь

Проект увеличения собственной зарплаты на 28% внес на рассмотрение депутатов мэр Северодвинска
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета