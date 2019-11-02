В Сыктывкаре хотят установить уличный туалет за 1 млн 558 тыс. руб.

Республика Коми >> Общество >> 02.11.2019

Городская мэрия объявила тендер на установку уличного туалета, который стоит 1,5 млн руб. Уличный туалет будет работать круглый год, состоять из утепленной рамы, двух отделений, одно из которых для лиц с ограниченными возможностями. В кабинах будет гигиеническое и сантехническое оборудование. У туалета будет пандус.

В комплектации туалета 2 унитаза, раковина, столешница с раковиной, тепловентилятор, 2 конвектора, диспенсеры для мыла, полотенец, бумаги для унитаза, 2 зеркала, 3 вытяжки с вентиляторами, 7 светильников, 3 из которых уличные, розетки и звонок вызова. Туалет будет работать круглосуточно.

Где будет стоять это "чудо сантехники" на 1,5 млн руб., не сообщается. Местных жителей удивляют такие огромные траты на строительство туалета. Они уверены, что объект долго не проработает, как и все, что обычно делается в Сыктывкаре. Подрядчик обязательно на чем-то сэкономит, в результате туалет будет закрыт большую часть времени по причине заморозки труб, отсутствия воды, поломки канализации и т. д.





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