Мемориальный комплекс "Вечный огонь" в Петрозаводске ремонтируют

На части площади Ленина в Петрозаводске запрещена парковка машин. Со стороны "Вечного огня" ведутся ремонтные работы. Работы здесь будут проводиться до конца года, поэтому местных автомобилистов ждут временные неудобства.



Работы у мемориального комплекса проводятся часто. Масштабная реконструкция здесь была в 2009 г, когда была уложена обновленная брусчатка, сделаны пешеходные дорожки, лестницы, установлено освещение.



Справка. Формировать комплекс начали в 1919 г., когда здесь была создана братская могила воинов, павших в борьбе с белогвардейцами. Здесь хоронили бойцов добровольческих отрядов, Онежской военной флотилии, которые погибли в боях под Петрозаводском.



Здесь находится могила "Неизвестного солдата", на обелиске увековечены имена 43 человек. Также частью композиции является 60-тонная гранитная глыба в честь героев Октября. Авторами проекта мемориала были архитекторы Э. Андреев, Э. Воскресенский, скульпторы Э. Акулов, Л. Давидян, которые в 1973 г. стали лауреатами Государственной премии Карельской АССР.