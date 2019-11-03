Мемориальный комплекс "Вечный огонь" в Петрозаводске ремонтируют

Республика Карелия >> Общество >> 03.11.2019

На части площади Ленина в Петрозаводске запрещена парковка машин. Со стороны "Вечного огня" ведутся ремонтные работы. Работы здесь будут проводиться до конца года, поэтому местных автомобилистов ждут временные неудобства.

Работы у мемориального комплекса проводятся часто. Масштабная реконструкция здесь была в 2009 г, когда была уложена обновленная брусчатка, сделаны пешеходные дорожки, лестницы, установлено освещение.

Справка. Формировать комплекс начали в 1919 г., когда здесь была создана братская могила воинов, павших в борьбе с белогвардейцами. Здесь хоронили бойцов добровольческих отрядов, Онежской военной флотилии, которые погибли в боях под Петрозаводском.

Здесь находится могила "Неизвестного солдата", на обелиске увековечены имена 43 человек. Также частью композиции является 60-тонная гранитная глыба в честь героев Октября. Авторами проекта мемориала были архитекторы Э.  Андреев, Э. Воскресенский, скульпторы Э. Акулов, Л. Давидян, которые в 1973 г. стали лауреатами Государственной премии Карельской АССР.





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