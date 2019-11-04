С мурманского телеканала "ТВ-21" массово увольняются сотрудники

"ТВ-21" лишился журналистов, операторов, техработников и даже водителей. Может покинуть свой пост и гендиректор телеканала С. Солдатова. Многим сотрудникам на канале создали такие условия, что остаться было невозможно. Некоторые попали под сокращение, что говорит о не лучших временах телеканала.



Такая ситуация тянется с лета, а канал уже лишился 20 сотрудников. Накануне уволились еще два, дорабатывают последние дни несколько журналистов. В ближайшее время попадут под сокращение несколько дизайнеров, коммерческих специалистов, и работать в компании будет некому.



Массовое сокращение сотрудников происходит по причине оптимизации телеканала. Скоро "ТВ-21" станет новым телеканалом "Ключ", которому не нужен большой штат работников. Все время, пока продолжаются сокращения, руководство "ТВ-21" не дает никаких комментариев, не стремится довести причину увольнения до сотрудников.



В соцсетях на страницах телеканала появился пост с подписью "Сегодня никаких новостей! Давайте танцевать!" и подборка унылых песен.