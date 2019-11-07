В столице Коми изменится дислокация дорожных знаков

Горадминистрация Сыктывкара планирует начать установку в городе камер видео- и фотофиксации. Этим будет заниматься казенное госучреждение "Безопасный город" с 28 ноября. По этой причине придется изменить дислокацию некоторых дорожных знаков, схем разметки по нескольким адресам. Водители должны быть к этому готовы.



2 знака, ограничивающие максимальную скорость до 30 км/ч, будут демонтированы на ул. Коммунистической у пешеходной "зебры" в районе дома №78. 35 знаков, которые ограничивают скорость машин до 40 км/ч, 2 знака – до 20 км/ч, 5 – до 60 км/ч появятся на дрогах Сыктывкара. 51 знак будет сигнализировать о наличии фото- и видеофиксации.



Водителей предупреждают, что штрафовать за нарушение скоростного режима будут нещадно, особенно зимой, когда наличие снега и льда значительно усложняет движение транспорта, а любое нарушение ПДД может привести к тяжким последствиям. Новая мера безопасности поможет пополнить городской бюджет и вынудит водителей быть более внимательными на дорогах, особенно вблизи школ.