В столице Коми изменится дислокация дорожных знаков

Республика Коми >> Общество >> 07.11.2019

Горадминистрация Сыктывкара планирует начать установку в городе камер видео- и фотофиксации. Этим будет заниматься казенное госучреждение "Безопасный город" с 28 ноября. По этой причине придется изменить дислокацию некоторых дорожных знаков, схем разметки по нескольким адресам. Водители должны быть к этому готовы.

2 знака, ограничивающие максимальную скорость до 30 км/ч, будут демонтированы на ул. Коммунистической у пешеходной "зебры" в районе дома №78. 35 знаков, которые ограничивают скорость машин до 40 км/ч, 2 знака – до 20 км/ч, 5 – до 60 км/ч появятся на дрогах Сыктывкара. 51 знак будет сигнализировать о наличии фото- и видеофиксации.

Водителей предупреждают, что штрафовать за нарушение скоростного режима будут нещадно, особенно зимой, когда наличие снега и льда значительно усложняет движение транспорта, а любое нарушение ПДД может привести к тяжким последствиям. Новая мера безопасности поможет пополнить городской бюджет и вынудит водителей быть более внимательными на дорогах, особенно вблизи школ. 





Рекомендуем по теме:

Смерть с косой ждет нерадивых автомобилистов, превышающих скорость в Архангельске

"Лежачие полицейские" появились в Петрозаводске

На улицах Усинска появятся 60 камер наблюдения

В Нарьян-Маре налаживают работу зимников

Сегодня в Кировске принудительно спустят лавины

Трасса, соединяющая Финляндию и Карелию, станет федеральной


УФАС раскрыло картельный сговор в Вологде

В мэрии Череповца обсудили экологическую обстановку в городе

Коряжемский филиал САФУ закрывается

Газоаналитические системы и газоанализаторы

В Карелии могут продлить выплаты семьям с 3 детьми и больше

В Нарьян-Маре состоялось заседание комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу

Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" состоится в НАО
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета