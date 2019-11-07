Актер А. Гульханов встретился с молодежью Коми

Республика Коми >> Общество >> 07.11.2019

Российский актер и каскадер приехал в республику для участия в этнофоруме "Мы – россияне". Мероприятие приурочено Дню народного единства. Гульханов проведет несколько встреч с подрастающим поколением в разных городах и селах Коми.

Вчера А. Гульханов побывал в с. Спаспоруб Прилузского района, где пообщался с местными школьниками на диалоговой площадке. Сегодня московский гость находится в Ухте, а 8 ноября поедет на этнофорум, где встретится с учениками интерната № 2, кадетами, членами военно-патриотического клуба "Пересвет", трудными подростками. Темой для разговора станут духовно-нравственные ориентиры, мотивация для молодежи. Также актер побывает в Ухтинском техническом госуниверситете, где встретится со студентами.

В Сыктывкар Гульханов пообщается в Доме дружбы народов с представителями спортивных, молодежных, творческих организаций.

Справка. А. Гульханов является представителем Общероссийской федерации рукопашного боя по вопросам искусства и культуры. Он окончил ВГИК и экономический факультет Сыктывкарского госуниверситета.





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