Сквер для молодых мам появится в Сыктывкаре

На ул. Кирова,24 планируется создать сквер для молодых мам. Здесь они смогут гулять с колясками и детьми. На территории сквера будет установлен пеленальный столик и место для кормления. Также здесь понадобится определенный режим тишины, позволяющий малышам спать.



Организация "Проект 1780" получила президентский грант, на который собирается реализовать свою идею сквера для мам. Он появится в Кировском парке и обойдется в 497 тыс. руб. Эта сумма была выделена на проект "Умный город", в том числе на создание сквера. Н. Хозяинова, мэр Сыктывкара, отмечает, что участок под сквер уже найден. Специалисты его осмотрели и выразили готовность поддержать общественников.



Пока о сквере для молодых мам известно только то, что на его территории будут установлены скамейки, урны, пеленальный столик, организовано место для кормления грудью. Будет ли работать сквер зимой, неизвестно, поскольку для этого придется возводить закрытое отапливаемое помещение со всем необходимым для кормления и пеленания младенцев.