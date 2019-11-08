На мемориальных плитах у Вечного огня в Петрозаводске обнаружены ошибки

В Петрозаводске приводят в порядок Вечный огонь. У мемориала обновили брусчатку и парапеты. На мемориальных плитах выбили имена героев. Список пополнился 20 новыми фамилиями. Все эти работы проводятся в рамках подготовки к 100-летию Карелии.



Горожане удивлены тем, что серьезные работы начались сейчас, когда город накрыли первые морозы. Но власти так спешат подготовить мемориал к 9 мая 2020 г., что делают работы некачественно.



Аллея памяти и славы - памятник воинским и партизанским группам и подразделениям, сражавшимся на Карельском фронте во время ВОв, но на камне высечено название Медвежьегорской оперативной группы без мягкого знака. Люди до сих пор видят эту ошибку, а власти не считают нужным ее исправить. В 2019 г. Аллея памяти и славы была центром торжеств в честь 75-летия освобождения республики, а гости возлагали венки к мемориалу с грамматической ошибкой.



Безграмотность республиканских властей поражает. Даже на фасаде регионального Минфина долгое время висела табличка, где в финском названии министерства - "finanssiministeri?" - не было одной буквы "s", что вводило в ступор бизнесменов из Финляндии.