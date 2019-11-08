Многодетная семья из Петрозаводска получит трехкомнатную квартиру от участницы шоу "Наследники"

Республика Карелия >> Общество >> 08.11.2019

Недавно в Петрозаводске проходили съемки шоу "Наследники". Дочь петербургского бизнесмена В. Кравцова несколько дней жила в Петрозаводске, искала здесь работу и ночлег. В рамках шоу она должна была найти людей, нуждающихся в помощи, и поддержать их.

Ее подопечным стал парень-музыкант с ограниченными возможностями и семья с шестью детьми, которая живет в однокомнатной квартире. Родители ребят опасались, что социальная служба сочтет условия их жизни неподходящими для нормального развития и заберет детей. Вероника посоветовалась с семьей и решила подарить многодетной семье квартиру за 3,5 млн руб.

Напомним, что шоу "Наследники" - продолжение проекта "Секретный миллионер". В "Секретном миллионере" героями были состоявшиеся бизнесмены, а в "Наследниках" – их дети. Они попадают в непростые жизненные ситуации, проверяют себя на выносливость и стрессоустойчивость, выясняют, насколько они приспособлены к жизни без денег и насколько они способны общаться с людьми, а параллельно помогают нуждающимся.





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