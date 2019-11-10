В Апатитах установили интересный арт-объект

Мурманская область >> Общество >> 10.11.2019

У апатитского спорткомплекса "Атлет" на днях установлена странная новогодняя иллюминация, которая вызвала интерес жителей города. Новый светящийся декор напоминает фонтан и северное сияние одновременно, имеет светодиодную подсветку и особенно красиво выглядит в темное время.

Объект возведен по программе "100 шагов Правительства Мурманской области". Он оснащен технологией дополненной реальности, и если навести смартфон на QR-код, появится виртуальный персонаж, с которым можно сфотографироваться. Молодежь активно толпится у арт-объекта, поочередно вызывая Деда Мороза, Снегурочку и других героев сказок, а снимки выкладывает на своих страничках в соцсетях. Объект стал точкой притяжения туристов.

Апатиты постепенно начинают приобретать новогодний вид. В городе устанавливают подсветку, инсталляции, витрины магазинов украшают праздничным светящимся декором. Власти города стараются не отстать от Мурманска, где к Новому году собираются установить иллюминацию в виде 32 светящихся фигурок птиц и зверей.





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