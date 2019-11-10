В Мурманске стартовало профилактическое мероприятие "Маршрутное такси"

Мурманская область >> Общество >> 10.11.2019

Полиция обследует общественные автобусы, маршрутки и троллейбусы, проверяя сразу по нескольким направлениям. Например, полицейские проверяют соответствие конструкции нормам безопасности, наличие незаконных изменений, законность деятельности, соответствие водителей квалифицированным требованиям (медицинские и технические осмотры).

Также уделяется внимание профилактике нарушений ПДД. С 4 ноября выявлено 13 нарушений, большая часть которых - управление транспортом при наличии неисправностей, условий, при которых эксплуатация запрещена. У проверяемых часто нет огнетушителей и аптечек, а был случай, когда в маршрутном такси были разные шины. По нарушениям составлены административные протоколы.

"Маршрутное такси" – мероприятие, носящее профилактический характер. Сейчас, когда на дорогах появился лед и снег, передвижение транспорта становится сложным. В таких условиях важно следовать правилам безопасности. Госавтоинспекция напоминает о повышенной ответственности за безопасность и здоровье пассажиров, рекомендует горожанам пользоваться только услугами проверенных маршрутных средств, такси, не связываться с частниками.





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