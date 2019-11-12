Архангельский аэропорт стал вторым в мире по пунктуальности
Рейтинг воздушных гаваней мира составили эксперты аналитического агентства OAG. Они дали оценку 1,2 тыс. воздушных портов по числу задержек рейсов в месяц.
Архангельский международный аэропорт вошел в топ самых пунктуальных, заняв второе место рейтинга. В прошлом месяце 97,8 % рейсов, вылетевших из города, сделали это строго по расписанию. Всего из столицы Поморья вылетело 323 самолета.
Помимо воздушной гавани Архангельска, в России пунктуальностью отличился аэропорт Нижнего Новгорода, а возглавил мировой рейтинг воздушный причал Каруп (Дания). Отсюда вылетели 159 рейсов без опоздания (98,1 %).
Напомним, что точность в соблюдении расписания — приоритет архангельского аэропорта Талаги. Несмотря на сложные погодные условия, гавань старается работать строго по расписанию, и второе место в рейтинге пунктуальности – это оценка заслуг сотрудников аэропорта. Гендиректор воздушной гавани В. Петросян поблагодарил работников за хорошую работу. Он отметил, что важно выстроить правильные отношения с базовыми и остальными авиакомпаниями.
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