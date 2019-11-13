А НАО диких животных вакцинируют с помощью приманки

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 13.11.2019

Профилактика по предотвращению бешенства среди диких плотоядных зверей проведена работниками Станции по борьбе с заболеваниями животных и Центра природопользования. Приманки размещались на окраинах поселений путем добавки в корм.

Всего на площади 750 кв. км специалисты разместили около 15 тыс. приманок. Каждая приманка состояла из рыбной и мясокостной муки, внутри которой спрятана капсула с вакциной "Рабивак". Животное в поисках пищи должно глотать капсулу вместе с приманкой. Это единственный возможный способ вакцинировать диких животных, не дать распространиться бешенству.

Представители инспекции по ветеринарии отмечают, что иммунизация положительно повлияет на эпидемиологическую обстановку в НАО. В 2019 г. установлено 4 карантина по бешенству. В 2015 г. и 2017 г. в округе отмечено по 15 случаев заболевания бешенством. Дикие животные могут заразить домашних.

Вакцину в НАО второй год поставляют за счет федеральной казны. Ее также используют в европейских государствах и центральных регионах РФ.





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