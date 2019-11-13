Региональная квота НАО на новогоднюю елку в Кремле составила 8 мест

Торжество состоится в Кремлевском Дворце 25 декабря. На новогоднюю елку приглашают детей 8-13 лет. От Ненецкого округа в Москву поедут ученики из школ №1 и №4 Нарьян-Мара, школы им. А. Пырерки, школ пос. Искателей и пос. Красное, с. Ома, Великовисочное, Нижняя Пеша. Сопровождать детей во время поездки будут учитель, педиатр и сотрудник полиции.



Всего на регион квота составила 8 мест, а состав делегации сформирован из отличников, победителей, призеров олимпиад. Отбор проводился в рамках голосования, согласно региональному положению по отбору для участия в новогодней елке.



Традиция приглашать детей из отдаленных уголков страны в Кремль зародилась в 1954 г. Организацией праздника занимаются лучшие артисты, сценаристы, режиссеры России.



В этом году в Кремле примут 6 тыс. детей со всех регионов РФ, Абхазии, Южной Осетии. Пригласительный билет с подарком, проживание, питание финансирует Управление делами Президента РФ. Оплата проезда осуществляется на деньги окружного бюджета по программе "Развитие образования в НАО".