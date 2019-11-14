В Мурманске прошла II международная сессия "Сотрудничество в Арктике"
Организатором второй международной сессии "Сотрудничество в Арктике" стало правительство Мурманской области при поддержке МИД РФ.
В 2018 г. в сессии принимали участие 120 представителей 12 стран. В этом году диалог решили продолжить.
Главными вопросами повестки дня стали точки роста международного сотрудничества на Севере, механизм повышения инвестпривлекательности территорий Арктики, особенности реализации масштабных проектов.
Ревизию интересов в северных районах проводят многие страны. В Канаде разрабатывают стратегию по освоению Арктики с акцентом на развитие коренных малочисленных народов Севера, поддержку экономического потенциала, национальных языков.
В Швеции обновляют национальную стратегию в Арктике. Климатическая катастрофа, связанная с глобальным потеплением, беспокоит и Финляндию. На климат оказывают влияние 25% сажи, выбрасываемой в атмосферу нефтяными месторождениями, и котельные, работающие на угле и мазуте.
Северные страны должны составить четкий план действий на три года. Следование ему позволит справиться с проблемой. Важно брать во внимание опыт соседей в части формирования комфортной среды и адекватных условий для жизни.
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