В Мурманске прошло совещание по световому оформлению города

Мурманская область >> Общество >> 15.11.2019

В Мурманске обсудили расстановку светящихся новогодних композиций. На главной площади появятся: "Дерево желаний", "#Сновымгодом" и "2020". На Кольском проспекте установят новые объемные украшения - фигурки зверей. Въезд в Мурманск со стороны ул. Рогозерской украсит световая конструкция "Мурманск – столица Арктики". 

На площади Пять Углов сохранятся полюбившиеся конструкции, горки и ледовые фигуры. Новые композиции в городе также появятся, но какими они будут, власти не сообщили, решив сделать приятный сюрприз. Губернатор региона А. Чибис даже предложил установить искусственное солнце, которое поможет горожанам пережить полярную ночь.

Традиционно в парках появятся растяжки новогодней иллюминации, световые шарики, светодиодные консоли, светящиеся елки. Всего световых конструкций будет около двухсот. Они будут состоять из 7,5 тыс. световых элементов.  В скверах города уже появились маленькие эльфийские елки, начался монтаж главной елки на площади Пять Углов.

Большая часть световых композиций будет установлена в ноябре, чтобы продлить горожанам ощущение предстоящего праздника.





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