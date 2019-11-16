К Дням ненецкой письменности в НАО подготовили 70 мероприятий

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 16.11.2019

18 ноября начинаются Дни ненецкой письменности. Они продлятся месяц и включат 70 мероприятий, направленных на развитие и сохранение родного языка и культуры, традиций, обычаев ненецкого народа.

Торжественное открытие Дней письменности намечено на 19 ноября в краеведческом музее. Первое событие - презентация экспозиции "Григорий Вербов – исследователь языка и культуры ненцев". Она посвящена 110-летию  ученого-североведа, этнографа и лингвиста.

В учебных и культурных учреждениях пройдут мероприятия, посвященные году языков коренных народов, 115-летию А. Пырерки (создателя ненецкой письменности), 90-летию  газеты "Няръяна вындер".

Также состоятся семинар родовых общин, окружной конкурс проектов "Язык семьи и малой родины", занятия по ненецкому языку в соцсети "Вконтакте", конкурсы "Национальная одежда" и "Сбережем родной язык", цикл мероприятий на тему культуры ненецкого народа.

Закроют Дни ненецкой письменности 18 декабря в центральной библиотеке им. А. Пичкова, а заключительным мероприятием станет "Книга на ненецком языке" и презентация переизданных детских книг на ненецком языке. 





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