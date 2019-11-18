Интерактивный портал службы занятости появился в Вологде

Найти работу в Вологде стало проще. В городе начал работу портал, где можно поместить резюме, увидеть информацию о социальных выплатах и обратиться за получением госуслуг.



Интерактивный портал местной службы занятости также предлагает мобильное приложение, которое устанавливается на смартфон с любой ОС. Пользоваться приложением можно бесплатно. В приложении можно просматривать вакансии в Вологодской области, отмечать понравившиеся, просматривать приглашения работодателей, делать отклики. Напомним, что ранее в регионе работало другое мобильное приложение "Топ – 100 вакансий Вологодской области". С 15 ноября оно выведено из эксплуатации.



Новое приложение позволяет заниматься поиском нужной информации в любом месте и в любое время, что ранее было невозможно. Это важно, поскольку в поиске работы нужна определенная оперативность.



Работодатели также активно пользуются услугами сервиса, поскольку платформа помогает не только найти подходящих сотрудников, но и представить отчеты органам занятости.