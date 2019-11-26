Декада инвалидов началась в НАО

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 26.11.2019

К декаде инвалидов присоединятся отделения Всероссийского общества инвалидов, общества слепых, Комплексный центр соцобслуживания и Центр занятости НАО.

Люди с ограниченными возможностями здоровья посетят мероприятия спортивной, социальной и просветительской направленности.

Сегодня в Центре занятости прошел тренинг для инвалидов "Поверь в себя". Специалисты провели мероприятие по соцадаптации инвалидов, профориентационные мероприятия для детей-инвалидов Ненецкой коррекционной школы.

Завершится декада круглым столом с работодателями по изменениям в законодательстве региона в сфере занятости инвалидов.

Декада инвалидов продолжится окружным физкультурно-спортивным Фестивалем для людей с ограниченными возможностями здоровья. Завтра пройдет турнир среди членов общества слепых, 30 ноября победители сыграют с властями НАО.

Представители отделения Всероссийского общества инвалидов проведут рейд по стоянкам для машин инвалидов, общественники и представители центра соцобслуживания проведут дискуссию на тему "Вместе мы сможем больше",  в рамках которой обсудят проблемы людей с ограниченными возможностями.





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