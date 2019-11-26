Декада инвалидов началась в НАО

К декаде инвалидов присоединятся отделения Всероссийского общества инвалидов, общества слепых, Комплексный центр соцобслуживания и Центр занятости НАО.



Люди с ограниченными возможностями здоровья посетят мероприятия спортивной, социальной и просветительской направленности.



Сегодня в Центре занятости прошел тренинг для инвалидов "Поверь в себя". Специалисты провели мероприятие по соцадаптации инвалидов, профориентационные мероприятия для детей-инвалидов Ненецкой коррекционной школы.



Завершится декада круглым столом с работодателями по изменениям в законодательстве региона в сфере занятости инвалидов.



Декада инвалидов продолжится окружным физкультурно-спортивным Фестивалем для людей с ограниченными возможностями здоровья. Завтра пройдет турнир среди членов общества слепых, 30 ноября победители сыграют с властями НАО.



Представители отделения Всероссийского общества инвалидов проведут рейд по стоянкам для машин инвалидов, общественники и представители центра соцобслуживания проведут дискуссию на тему "Вместе мы сможем больше", в рамках которой обсудят проблемы людей с ограниченными возможностями.