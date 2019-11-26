Акция "Елка желаний" стартовала в Ненецком округе

"Елка желаний" – акция, которая проводится в округе для детей с ограниченными возможностями, находящихся на лечении в больницах, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акция будет длиться до Нового года.



В ее рамках каждый желающий может собрать детские письма, в которых написано, что хочет получить ребенок от Деда Мороза. Неравнодушные жители округа смогут стать персональными Дедами Морозами для детей.



Для формирования подарков под елку принимается спонсорская помощь, конструкторы, канцелярские принадлежности, игрушки и развивающие игры, сладости и мн. др. Все вещи должны быть новыми.



В прошлом году желающие принять участие в акции отмечали, что ее формат не очень удобный, поскольку не у всех есть возможность купить дорогую игрушку, а качественная игрушка – это всегда дорогое удовольствие.



Напомним, что благотворительная акция проводится каждый год силами Ненецкого отделения "Российского Красного Креста" и центра соцобслуживания населения НАО.



Подарки собирают в Нарьян-Маре на ул. Рабочая, 17а, каб. №3.