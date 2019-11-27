В Сыктывкаре выберут лучший студенческий голос страны

В финале "Универвидения" этого года 15 конкурсантов. Они представляют разные вузы России, но из Коми нет никого.



28 ребята поборются за звание лучшего голоса страны среди студентов на сцене в КСЦ "Ренова". "Универвидение" - национальный музыкальный студпроект, который 8 раз проходил на базе опорного вуза Коми СГУ им. П. Сорокина.



В 2019 г. участниками конкурса стали представители 42 вузов, 8 федеральных округов, 31 города. Все прошли отборочный этап в своих вузах, став лучшими.



2 дня конкурсных прослушиваний в Сыктывкаре были посвящены исполнению музыкальных композиций. В первый день можно было исполнить любую песню на любом языке, во второй - песню на русском языке. Из 30 человек, не вошедших по итогам 2 конкурсов в финал, 12 смогли принять участие в конкурсе на участие в гала-концерте "Универвидения". Жюри и зрители выбрали из них троих, которые попадут в финальный концерт.



Организаторами проекта являются: Росмолодежь, Ресурсный молодежный центр, Минкульт Коми, СГУ, Российский Союза молодежи.