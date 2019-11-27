Место для буккроссинга появится в Сыктывкаре

Республика Коми >> Общество >> 27.11.2019

Шкаф с книгами установят на первом этаже в торговом центре города. В этом шкафу будут находиться книги, которые каждый желающий сможет бесплатно взять, прочитать и вернуть обратно. Также здесь можно будет оставить свою книгу.

Минкульт Коми решил расширять кроссбуккинг в городе. Первый шкаф с книгами появится в ТРЦ "Парма".

29 ноября в честь открытия книжных полок в Национальной библиотеке пройдет фримаркет ретрожурналов. Местные жители смогут вернуться в прошлое, вспомнить, что читали в СССР, когда были детьми и подростками. Здесь можно будет полистать и забрать журналы "Роман-газета", "Крестьянка", "Модели сезона", болгарский журнал "Божур". Также желающие смогут принять участие в викторине "Назад в СССР" и проверить знания о советском периоде страны.

Книжные полки будут доступны во время работы центра с 10:00 до 22:00. Национальная библиотека собирается привозить новые книги еженедельно, а каждую пятницу проводить интерактивные встречи с читателями. Сыктывкарцам предлагают поделиться своими любимыми книгами и поучаствовать в наполнении полок.





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