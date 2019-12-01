Акции "Подарок из самого сердца" проходит в Мурманске

Мурманская область >> Общество >> 01.12.2019

Мурманская организация доноров "Капля Жизни" совместно с Мурманской станцией переливания крови проводят акцию "Подарок из самого сердца". Целью мероприятия является привлечение внимания к донорскому движению, поднятие социальной значимости донорства и реализация системы мотивации и информирования.

На здании станции переливания крови поместили огромный постер с изображением дерева, на котором нет листьев. Любой желающий может сдать кровь, получить капельку в виде листика и приклеить ее к дереву. Первичным донорам, которые прошли 1-3 донации, будут выдавать красные капельки, активистам (более 3 донаций) – бордовые капельки. Дерево будет стоять 3 месяца, затем его обновят.

С помощью акции активисты хотят собрать данные об активности донорского контингента, его состава, поскольку сейчас подобная статистика не ведется. Активисты считают, что благодаря дереву информация будет максимально понятой и открытой.

Напомним, что сдать кровь в Мурманске можно 3 декабря с 08.30 до 11.00 на ул. Павлова 6/5.    





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