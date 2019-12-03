На Стефановскую площадь Сыктывкара доставили новогоднюю елку

Республика Коми >> Общество >> 03.12.2019

Главная новогодняя елка Сыктывкара достигает в высоту 22 метров. Ее срезали в леску Усть-Вымского района под Кожмудором. Эта новогодняя красавица будет в ближайшее время установлена на Стефановской площади города.

Также коммунальные службы подобрали ель высотой 16 м для установки в микрорайоне "Орбита". Ее нашли под Кожмудором в 100 км от столицы Коми.

В 2019 г. Стефановскую площадь решили обустроить по мотивам сказки "Снежная королева". Главные герои сказки будут ледяными. Также будут установлены световые фигуры деревьев, цветов, между которых будут находиться скамейки. Также появятся на площади световые фигурки зайца, снегирей, лисы, оленя, мышей, сказочных ворот.

Любителей активностей ждет каток, на который можно приходить со своими коньками или брать в  аренду в пункте проката.

Новогодние городки также появятся на Покровском бульваре,  в микрорайонах Верхний Чов, Нижний Чов, Давпон, Лесозавод, пос. Краснозатонский, Седкыркещ, Верхняя Максаковка.

В пос. Краснозатонский и Верхняя Максаковка установят новые искусственные елки с иллюминацией, а в Сосновой Поляне - живую ель.





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