Новый поезд запущен в Петрозаводске

Республика Карелия >> Общество >> 04.12.2019

В столице Карелии начал курсировать новый поезд по маршруту Петрозаводск - Москва. Он будет ежедневным. Он будет отправляться в 14:10, прибывать в конечную точку следования в 10:16 на следующий день. В обратном направлении поезд выезжает в 16:00, прибивает в Петрозаводск  в 12:10.

По пути следования поезд будет делать остановки в Твери, Чудово, на Ладожском вокзале Санкт-Петербурга, в Белоострове, Зеленогорске, Хийтоле, Выборге, Элисенвааре, Яккиме, Хелюля, Сортавале, Маткасельке, Янисъярви, Новых Песках, Суоярви, Эссойле и Чалне.

Поезд №160 будет дополнительным, следующим в Москву. Фирменный поезд № 18 "Карелия", следующий по этому же маршруту, также будет курсировать по своему расписанию. Но в нем не будет дешевых плацкартных вагонов. Будут только купейные в двухэтажных вагонах. Эти вагоны более вместительные, но менее удобные. В них пассажиров в 2 раза больше, чем в обычных вагонах, а туалетов меньше, причем все они находятся в одном месте. Фирменный поезд стал недоступен для бюджетников.





Рекомендуем по теме:

Поезд из 25 вагонов впервые был запущен по маршруту Санкт-Петербург-Мурманск

В Вологду приедет передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД, рассказывающий о БАМе

Дополнительные поезда соединят Санкт-Петербурга, Череповец и Вологду

Элитный поезд "Сияние Севера" выставлен на торги за 267,5 млн руб.

"Ласточки" из Пскова в Петрозаводск будут летать быстрее

Врачи будут ездить по Мурманской области в рамках акции "Поезд здоровья"


Ночные экскурсии состоялись в столице Заполярья

Подводный атомный аппарат АС-31 отбуксирован в Северодвинск

Международный "экологический медиапул" СМИ Арктического региона создадут в Арктике

Вологодский университет проведет день открытых дверей

Убившему ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение

50 школьников НАО приняли участие в культурно-просветительской программе "Золотое кольцо"

"Большой этнографический диктант" в НАО написали 976 человек
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета