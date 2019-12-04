Новый поезд запущен в Петрозаводске

В столице Карелии начал курсировать новый поезд по маршруту Петрозаводск - Москва. Он будет ежедневным. Он будет отправляться в 14:10, прибывать в конечную точку следования в 10:16 на следующий день. В обратном направлении поезд выезжает в 16:00, прибивает в Петрозаводск в 12:10.



По пути следования поезд будет делать остановки в Твери, Чудово, на Ладожском вокзале Санкт-Петербурга, в Белоострове, Зеленогорске, Хийтоле, Выборге, Элисенвааре, Яккиме, Хелюля, Сортавале, Маткасельке, Янисъярви, Новых Песках, Суоярви, Эссойле и Чалне.



Поезд №160 будет дополнительным, следующим в Москву. Фирменный поезд № 18 "Карелия", следующий по этому же маршруту, также будет курсировать по своему расписанию. Но в нем не будет дешевых плацкартных вагонов. Будут только купейные в двухэтажных вагонах. Эти вагоны более вместительные, но менее удобные. В них пассажиров в 2 раза больше, чем в обычных вагонах, а туалетов меньше, причем все они находятся в одном месте. Фирменный поезд стал недоступен для бюджетников.