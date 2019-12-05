В Нарьян-Маре состоялся круглый стол "Вместе мы сможем больше"

В столице НАО состоялось обсуждение проблем инвалидов, приуроченное к Международному дню инвалидов. Мероприятие организовано ненецким отделением Всероссийского общества инвалидов, отделением Всероссийского общества слепых, Комплексным центром соцобслуживания населения НАО. Участие в дискуссии приняли представители законодательной и исполнительной власти, органов самоуправления.



На встрече были подведены итоги реализации государственной соцполитики в отношении инвалидов, стороны обсудили планы на 2020 г. Одним из важных вопросов по-прежнему остается трудоустройство инвалидов, а также обеспечение услугами, которые оказываются в Комплексном центре соцобслуживания населения.



В Ненецком округе предусмотрен ряд допмер соцподдержки инвалидов, семей с детьми-инвалидами. Они получают ежемесячные пособия, компенсационные выплаты, соцпомощь, например, бесплатные лекарства, путевки на санаторно-курортное лечение. Всего таких мер 43.



В рамках круглого стола было подписано соглашение о сотрудничестве между отделением Всероссийского общества инвалидов и главой Заполярного района В. Ильиным. Документ предполагает защиту прав инвалидов, содействие в решении проблем со стороны властей.

