В Нарьян-Маре состоялся круглый стол "Вместе мы сможем больше"

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 05.12.2019

В столице НАО состоялось обсуждение проблем инвалидов, приуроченное к Международному дню инвалидов. Мероприятие организовано ненецким  отделением Всероссийского общества инвалидов, отделением Всероссийского общества слепых, Комплексным центром соцобслуживания населения НАО. Участие в дискуссии приняли представители законодательной и исполнительной власти, органов самоуправления.

На встрече были подведены итоги реализации государственной соцполитики в отношении инвалидов, стороны обсудили планы на 2020 г. Одним из важных вопросов по-прежнему остается трудоустройство инвалидов, а также обеспечение услугами, которые оказываются в Комплексном центре соцобслуживания населения.

В Ненецком округе предусмотрен ряд допмер соцподдержки инвалидов, семей с детьми-инвалидами. Они получают ежемесячные пособия, компенсационные выплаты, соцпомощь, например, бесплатные лекарства, путевки на санаторно-курортное лечение. Всего таких мер 43.

В рамках круглого стола было подписано соглашение о сотрудничестве между отделением Всероссийского общества инвалидов и главой Заполярного района В. Ильиным. Документ предполагает защиту прав инвалидов, содействие  в решении проблем со стороны властей.





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