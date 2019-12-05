Губернатор НАО встретился с представителями Ассоциации "Ясавэй"

Встреча состоялась в традиционном формате. Ю. Хатанзейский, президент общественной организации, рассказал о работе движения и озвучил информацию об исполнении поручений, данных по итогам прошлой встречи А. Цыбульского с представителями "Ассоциации Ясавэй".



Встреча состоялась в Администрации НАО. В ней приняли участие замгубернатора по делам коренных малочисленных народов Севера В. Зганич, руководитель Департамента внутренней политики П. Рахмилевич.



Ю. Хатанзейский выразил благодарность губернатору за взаимодействие, возможность участия малочисленных народов в мероприятиях международного уровня, где обсуждается сохранение национальных языков, развитие культуры и проблемы оленеводства.



Ассоциация "Ясавэй" ставила перед главой НАО вопрос о строительстве школы-сада в пос. Нельмин Нос. Положительное заключение госэкспертизы уже получено. Сейчас документация проходит процедуру подтверждения сметы, а в 2020 г. начнется строительство. По просьбе ассоциации школе в Нельмин Носе присвоят имя ненецкого поэта и художника П. Явтысого. Коллектив школы инициативу поддержал, но решил процедуру присвоения имени П. Явтысого совместить с вводом в эксплуатацию школы-сада.



