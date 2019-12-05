Губернатор НАО встретился с представителями Ассоциации "Ясавэй"

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 05.12.2019

Встреча состоялась в традиционном формате. Ю. Хатанзейский, президент общественной организации, рассказал о работе движения и озвучил информацию об исполнении поручений, данных по итогам прошлой встречи А.  Цыбульского с представителями "Ассоциации Ясавэй".

Встреча состоялась в Администрации НАО. В ней приняли участие замгубернатора по делам коренных малочисленных народов Севера В. Зганич, руководитель Департамента внутренней политики П. Рахмилевич.

Ю. Хатанзейский выразил благодарность губернатору за взаимодействие, возможность участия малочисленных народов в мероприятиях международного уровня, где обсуждается сохранение национальных языков, развитие культуры и проблемы оленеводства.

Ассоциация "Ясавэй" ставила перед главой НАО вопрос о строительстве школы-сада в пос. Нельмин Нос. Положительное заключение госэкспертизы уже получено. Сейчас документация проходит процедуру подтверждения сметы, а в 2020 г. начнется строительство. По просьбе  ассоциации школе в Нельмин Носе присвоят имя ненецкого поэта и художника П. Явтысого. Коллектив школы  инициативу поддержал, но решил процедуру присвоения имени П. Явтысого совместить с вводом в эксплуатацию школы-сада.

 





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