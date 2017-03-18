Булочку и сок в школах Инты можно взять без денег

В школах Инты организация питания школьников претерпела изменения. Теперь треть учеников здесь получают второй завтрак.



В конце прошлого месяца в образовательных учреждениях ввели дополнительное обслуживание в виде буфета. Удобство нововведения заключается в новой форме подхода к расчетам. В буфете не нужны наличные, а родители все равно могут не беспокоиться, что их дети осунуться голодными. Каждый ребенок может брать напиток и булочку за 20 руб., а оплата производится по итогам месяца.



Директор школы №10 Е. Корягина считает, что это удобно, потому что родители могут не давать детям деньги на карманные расходы, которые зачатую тратятся не по назначению. В результате ребенок остается голодным и портит себе здоровье. Теперь в столовой можно назвать свою фамилию и получить свежую выпечку и чай или сок. В конце месяца счет оплачивается, а если ребенок в школу не пришел, а выпечка на него заказана, ее можно вернуть на хлебозавод.



Ассортимент выпечки предоставляет Интинский хлебозавод, напитки готовятся на месте, в школьных столовых. В настоящий момент в ассортименте 4 вида напитков и выпечки.



Первую неделю нововведение в день заказывалось около 400 шт булочек, а уже к концу второй – 700. Об этом рассказал начальник учреждения народного образования Н. Проскурина.



Интинский хлебозавод со временем готов расширить ассортимент. Используют в выпечке только натурпродукты без консервантов и красителей. Учитывая тот факт, что булочки расходятся в день выпечки, они в добавках не нуждаются.



Выпечка – это продукт, который с удовольствием употребляют и малыши и старшеклассники, поэтому нововведение мэр Инты Л. Титовец, считает удачным. Это недорого и полезно, поэтому направление будут развивать и советуют сделать то же самое в других городах региона.

