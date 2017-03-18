Булочку и сок в школах Инты можно взять без денег

Республика Коми >> Общество >> 18.03.2017

В школах Инты организация питания школьников претерпела изменения. Теперь треть учеников здесь получают второй завтрак.

В конце прошлого месяца в образовательных учреждениях ввели дополнительное обслуживание в виде буфета. Удобство нововведения заключается в новой форме подхода к расчетам. В буфете не нужны наличные, а родители все равно могут не беспокоиться, что их дети осунуться голодными. Каждый ребенок может брать напиток и булочку за 20 руб., а оплата производится по итогам месяца.

Директор школы №10 Е. Корягина считает, что это удобно, потому что родители могут не давать детям деньги на карманные расходы, которые зачатую тратятся не по назначению. В результате ребенок остается голодным и портит себе здоровье. Теперь в столовой можно назвать свою фамилию и получить свежую выпечку и чай или сок. В конце месяца счет оплачивается, а если ребенок в школу не пришел, а выпечка на него заказана, ее можно вернуть на хлебозавод.

Ассортимент выпечки предоставляет Интинский хлебозавод, напитки готовятся на месте, в школьных столовых. В настоящий момент в ассортименте 4 вида напитков и выпечки.

Первую неделю нововведение в день заказывалось около 400 шт булочек, а уже к концу второй – 700. Об этом рассказал начальник учреждения народного образования Н. Проскурина.

Интинский хлебозавод со временем готов расширить ассортимент. Используют в выпечке только натурпродукты без консервантов и красителей. Учитывая тот факт, что булочки расходятся в день выпечки, они в добавках не нуждаются.

Выпечка – это продукт, который с удовольствием употребляют и малыши и старшеклассники, поэтому нововведение мэр Инты Л. Титовец, считает удачным. Это недорого и полезно, поэтому направление будут развивать и советуют сделать то же самое в других городах региона.





Рекомендуем по теме:

Государственная поддержка учреждений образования в Карелии будет проводиться по нормативам, утвержденным правительством республики

Московские тренеры фитнес-клуба "X-Fit" проведут трехмесячные курсы для мурманских коллег

Родители пытаются устроить детей в сыктывкарскую гимназию необычным способом

120 млн руб. на транспортные расходы Петрозаводска, а пассажиры все равно недовольны

В Петрозаводске дети с особенностями развития проходят адаптацию в приюте для бездомных животных

Жители Костомукши требуют снизить плату за услуги детских садов


В Сосногорске появится спецтранспорт для инвалидов-колясочников

Работа по включению лесопромышленного кластера Коми в федеральный реестр завершена

Архангельск просит помощи у правительства РФ для помощи в расселении из аварийного жилья

Съемки в сериале "Адаптация" оказались по плечу не всем северянам

Форум социальных инициатив прошел в Новодвинске

Вахтовики Коми требуют зарплату голодовкой

Критерии выбора твердотопливного котла длительного горения
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета