Завтра архангельский Снеговик отпразднует день рождения в парке культурного центра "Соломбала-Арт". Это мероприятие станет первый в списке новогодних, подготовленных на ближайший месяц.



14 декабря па площади культурного центра "Маймакса" начнется праздник "Игрушек новогоднее мерцанье", а 15 декабря откроются главные елки у КЦ "Северный", в сквере им. Грачева, на острове Краснофлотском, перед Исакогорско-Цигломенским КЦ. Главная елка Архангельска будет установлена к 25 декабря на пл. Ленина.



Традиционный праздник пройдет 31 декабря на набережной Северной Двины у площади Мира, после которого над городом запустят фейерверк.



2-8 января состоятся развлекательные программы "Новогодние забавы" для детей, но если температура воздуха будет ниже -25 градусов, программы отменят.



3-5 января на Чумбаровке пройдут "Пряничные гулянья", а артисты встретят горожан у "Поморской АРТели". 5 января в библиотеке №18 будут обучать рисованию песком, а 6 января у Исакогорско-Цигломенского культурного центра состоится "Праздник валенка".