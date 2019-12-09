Республиканский конкурс коми девушек "Райда-2019" состоялся в Сыктывкаре

Республика Коми >> Общество >> 09.12.2019

VII Конкурс коми девушек завершился в столице республики. В нем участвовали представительницы Печоры, Сыктывкара, Ижемского, Усть-Куломского, Корткеросского, Удорского и Койгородского районов, прошедшие через сито отборочных этапов.

Мероприятия проводились в 2 этапа: первый – конкурсный, второй – гала-концерт. В первый день нужно было показать свои таланты и уверенно держаться на сцене. Программа конкурса в этом году была усложнена. Участницы прошли 5 заданий вместо трех. Второй день оказался более насыщенным, поскольку коми красавицам предстояло показать свои лучшие номера.

Первое место с номинаций "Райда" жюри присудило Ю. Филипповой из Ижемского района, второе место с номинацией "Катшасин" – К. Третьяковой из Усть-Куломского района. Л. Мартюшева из Сыктывкара завоевала третье место и номинацию "П?л?знича", а приз зрительских симпатий достался К. Мишариной из Корткеросского района.

Конкурс показал, что молодежь интересуется своими обычаями и традициями, поэтому будет проводиться и дальше.





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