Администрация Петрозаводска недовольна уборкой придомовых территорий в зимний период

За прошлую неделю Служба заказчика горадминистрации Петрозаводска провела 358 проверок, выявив множество недочетов. Самые часто встречающиеся недочеты - некачественная уборка снега, подсыпка участков, отсутствие подсыпки на обледеневших участках.



Горадминистрация недовольна выполнением управляющими компаниями своих обязательств по содержанию жилфонда и придомовых участков в зимний период. 188 недочетов – это слишком много, поэтому в УК направлены уведомления об устранении всех замечаний. Процесс будет контролироваться городской администрацией. Петрозаводчане имею право жаловаться на некачественную или несвоевременную уборку дворов в комитет по надзору ЖКХ или управление жилконтроля мэрии.



Некачественная работа управляющих компаний может привести к травмам горожан, созданию на дорогах аварийных ситуаций. Сами горожане считают, что за плохую работу сотрудников УК нужно наказывать деньгами, так как это самый действенный способ донести до нарушителя важность выполнения условий заказа.