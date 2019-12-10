Елочные базары в столице Карелии начнут работу 23 декабря

До Нового года еще много времени, но люди уже начинают искать рынки, где можно купить хвойное дерево. Пока продавать елки рано, но 23 декабря откроются городские елочные базары, которые будут работать до 31 декабря.



Новогодних красавиц можно будет купить в официальных точках продажи: на ул. Антикайнена, 29, на Лососинском шоссе, 25, ул. Мерецкова, 4, на Древлянке у дома 18, пр. Невского, 40, пр. Октябрьский, 53 и 20, ул. Чапаева, 47, ул. Фролова, 10. Здесь будут продавать маркированные елки и сосны.



Несмотря на то, что большинство жителей города предпочитают наряжать искусственные ели, вопрос продажи живых остается актуальным. Недавно проведенный опрос показал, что люди не готовы тратить деньги на живую елку. Для многих это слишком дорого. Есть и те, кто придерживается идеи сохранения окружающей среды, поэтому бережет деревья, довольствуясь искусственными. Живую елку планируют купить всего 5% горожан, искусственную – 9%. Старая искусственная елка есть у 77% горожан, а около 9% вообще не планируют украшать елку.