Дайверы Мурманска установят новогоднюю елку под водой

21 декабря дайверы клуба "Морской охотник" поедут на открытую воду. Они будут не только купаться, но и по сложившейся традиции установят на дне елочку. Местом сбора станет Ура-Губа.



Искусственную елку установят, нарядят, выпьют возле нее шампанское и даже поводят вокруг хороводы, насколько это возможно в подводных условиях. После этого деревце поднимут и заберут с собой, что важно с точки зрения экологии. Праздник продолжат отмечать на поверхности.



Если под воду погрузиться сможет не каждый, то на поверхности принять участие в празднике приглашают всех желающих. Для этого нужно оставить заявку в клубе "Морской охотник". Кстати, возле побывавшей на дне водоема елки, можно будет проводить старый новый год.



Напомним, что традиция наряжать елку и праздновать Новый год под водой есть во многих странах. Чаще всего так отмечают праздник в экзотических странах (Египте, Мальдивских островах, ОАЭ), где особый шарм наряженной елке придет пестрое окружение из рыбок, цветных кораллов и водорослей.