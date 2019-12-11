Дайверы Мурманска установят новогоднюю елку под водой

Мурманская область >> Общество >> 11.12.2019

21 декабря дайверы клуба "Морской охотник" поедут на открытую воду. Они будут не только купаться, но и по сложившейся традиции установят на дне елочку. Местом сбора станет Ура-Губа.

Искусственную елку установят, нарядят, выпьют возле нее шампанское и даже поводят вокруг хороводы, насколько это возможно в подводных условиях. После этого деревце поднимут и заберут с собой, что важно с точки зрения экологии. Праздник продолжат отмечать на поверхности.

Если под воду погрузиться сможет не каждый, то на поверхности принять участие в празднике приглашают всех желающих. Для этого нужно оставить заявку в клубе "Морской охотник". Кстати, возле побывавшей на дне водоема елки, можно будет проводить старый новый год.

Напомним, что традиция наряжать елку и праздновать Новый год под водой есть во многих странах. Чаще всего так отмечают праздник в экзотических странах (Египте, Мальдивских островах, ОАЭ), где особый шарм наряженной елке придет пестрое окружение из рыбок, цветных кораллов и водорослей.





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