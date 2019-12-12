Дорогу перед мостом на Неноксу капитально отремонтировали

Трассу, ведущую к поселку под Северодвинском, укрепляют габионами. Приемная комиссия осматривает участок трассы пятой категории, протяженностью 12 км и шириной 8 м. Он должен быть готов через год, а сейчас дорожники сдают первые два этапа работ. Стоимость ремонта – около 424 млн руб. На данный момент израсходовано около 40% средств.



Главный инженер "Севзапдорстроя" В. Удников рассказал, что работа подрядчика началась в июне. На одном отрезке участке сделаны разделительные насыпи для встречного транспорта. Они находятся каждые 800 м. Установлено 32 дорожных знака. Укрепительные работы сделаны при помощи габионов и георешетки. Асфальтобетон уложили в водоохранных зонах, перед мостом через р. Карахта. Работы первого этапа полностью выполнены. Зимой работы проводиться не будут. Их возобновят весной, когда установится подходящая погода.



Приемная комиссия обследовала участок автодороги детально, уделив особое внимание устройству водопропускных труб, укреплению знаков, откосов и канав, системе дренажных лотков.