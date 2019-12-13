Череповчан научат делать украшения для новогодней елки

Сегодня в череповецкой библиотеке №2 пройдут мастер-классы, на которых детей будут учить делать елочные игрушки своими руками. Серия мастер-классов называется "Елочная игрушка своими руками". Украшения будут делать из фоамирана - декоративного материала, легко поддающегося обработке. Сегодня состоится первый мастер-класс, а всего их запланировано 3. Следующие уроки состоятся 20 и 27 декабря.



Сотрудница библиотеки Е. Раковская рассказала, что фоамиран легко склеивается, обрабатывается и разрезается, а главное – он бывает сверкающим и блестящим, поэтому для новогодних игрушек подходит идеально. Детей научат работать с материалом, в результате чего на их новогодних красавицах засверкают игрушки ручной работы. Такие игрушки также могут стать отличным подарком друзьям, родителям, знакомым. Они будут эксклюзивными, а значит, ценными вдвойне для тех, кто их получит.



Е. Раковская уверена, что во времена тотальной экономии и нехватки средств, умение что-то мастерить своими руками окажется кстати.