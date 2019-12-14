В Сыктывкаре запретят застеклять балконы в на исторических зданиях

В Сыктывкаре состоялась городская планерка, на которой рассмотрели вопросы по изменениям в градостроительном кодексе. Главный архитектор города В. Рунга считает, что на фасадах зданий исторической части Сыктывкара остеклять балконы нельзя, как и устанавливать спутниковые тарелки. Это нарушает эстетику.



Нарушители новых правил будут получать сначала предупреждения, потом - предписания и штрафы. Для физлиц размер штрафа составит 3-4 тыс. руб., для должностных – 10-20 тыс. руб., для юрлиц – 100-200 тыс. руб. Особенно не повезло бестолковым юридическим лицам, для которых штраф может составить 500 руб., если после первого предупреждения не будут приняты меры.



Исторические здания никто не даст портить. В горадминистрации уже подготовлены предписания для первых групп нарушителей.



Многие люди новым законом недовольны, и их можно понять, поскольку они предполагают определенный дискомфорт. В квартирах может быть слишком холодно из-за отсутствия остекленных балконов. Что касается спутниковых тарелок, то их можно разместить не на фасадной части здания.