Фрагменты упавшей ракеты обнаружили в Коми

Республика Коми >> Общество >> 14.12.2019

Запуск ракеты должен был состояться 10 декабря, но его отложили на 11 декабря. Причина - неготовность третьей ступени.

На территории Коми нашли части ракеты-носителя "Союз-2.1б". Они упали в лесу и были найдены во время облета районов Железнодорожный и Вашка.

Запуск ракеты состоялся на космодроме "Плесецк". В это время Удорский, Княжпогостский, Корткеросский районы были объявлены опасными, поэтому спецслужбы сделали облет территорий. На их территории людей не оказалось, поэтому пострадавших от обломков ракеты также нет. После запуска ракеты комиссия определила места, куда предположительно должны были упасть три фрагмента. Поиск четвертого проходит при помощи наземного транспорта. Сбором обломков и их эвакуацией занимается Министерство обороны России.

Напомним, что эти мероприятия проводятся по договору "О порядке и условиях  использования территорий падения отделяющихся фрагментов ракет на территории Коми". Договоренность заключена в феврале 2004 г. между Правительством Коми и Минобороны РФ.





Рекомендуем по теме:

В Ижемском районе Коми ждут падение ступеней ракеты «СОЮЗ-2»

Радиационный фон под Северодвинском выше нормы в 8 раз

Детско-юношеский фестиваль техтворчества "Через Арктику к звездам" проходит в Ненецком округе

Субмарина "Князь Пожарский" пополнит ВМФ России

Ученые Ненецкого краеведческого музея обнаружили артефакты III - I тысячелетий до н. э.

"Северный десант "высадится в Коми в феврале 2018 г


В Мурманске прошло совещание по световому оформлению города

В Кировске начала работу IX международная конференция "Горнодобывающая промышленность Баренцева Евроарктического региона: взгляд в будущее"

А. Цыбульский принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО

Федеральный проект "Уроки цифры" запущен в НАО

Транспортного сообщения лишились более 1,8 тыс. жителей МО Благовещенское

САФУ открыл набор в состав новой экспедиции в Арктику

В Вологде чествовали победителей конкурса "Народный доктор"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета