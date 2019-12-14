Фрагменты упавшей ракеты обнаружили в Коми

Запуск ракеты должен был состояться 10 декабря, но его отложили на 11 декабря. Причина - неготовность третьей ступени.



На территории Коми нашли части ракеты-носителя "Союз-2.1б". Они упали в лесу и были найдены во время облета районов Железнодорожный и Вашка.



Запуск ракеты состоялся на космодроме "Плесецк". В это время Удорский, Княжпогостский, Корткеросский районы были объявлены опасными, поэтому спецслужбы сделали облет территорий. На их территории людей не оказалось, поэтому пострадавших от обломков ракеты также нет. После запуска ракеты комиссия определила места, куда предположительно должны были упасть три фрагмента. Поиск четвертого проходит при помощи наземного транспорта. Сбором обломков и их эвакуацией занимается Министерство обороны России.



Напомним, что эти мероприятия проводятся по договору "О порядке и условиях использования территорий падения отделяющихся фрагментов ракет на территории Коми". Договоренность заключена в феврале 2004 г. между Правительством Коми и Минобороны РФ.