В НАО стартует V Слет добровольцев

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 17.12.2019

В рамках итогового добровольческого мероприятия пройдет церемония награждения ребят, победивших в конкурсе Доброволец НАО, награждение благодарственными письмами активистов волонтерских объединений за вклад в развитие добровольчества в округе в 2019 г. Мероприятие пройдет сегодня в ДК "Арктика".

Гостей слета ждет развлекательная программа с участием творческих коллективов, а также лотереи и конкурсы.

Участниками слета станут около 100 представителей Ненецкого округа, общественных и волонтерских организаций. Слет состоится в рамках окружного проекта "Социальная активность", входящего в нацпроект "Образование". 

Сейчас в Ненецком округе зарегистрировано 40 волонтерских объединений. Для небольшого региона это значительная цифра. Постоянно действующих волонтеров в НАО около 1 тыс. человек. С начала года на территории округа они провели 500 акций и мероприятий, в которых приняли участие свыше 3 тыс. человек. Волонтерство пропагандируется среди людей всех возрастов и разного социально статуса.





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