В НАО стартует V Слет добровольцев

В рамках итогового добровольческого мероприятия пройдет церемония награждения ребят, победивших в конкурсе Доброволец НАО, награждение благодарственными письмами активистов волонтерских объединений за вклад в развитие добровольчества в округе в 2019 г. Мероприятие пройдет сегодня в ДК "Арктика".



Гостей слета ждет развлекательная программа с участием творческих коллективов, а также лотереи и конкурсы.



Участниками слета станут около 100 представителей Ненецкого округа, общественных и волонтерских организаций. Слет состоится в рамках окружного проекта "Социальная активность", входящего в нацпроект "Образование".



Сейчас в Ненецком округе зарегистрировано 40 волонтерских объединений. Для небольшого региона это значительная цифра. Постоянно действующих волонтеров в НАО около 1 тыс. человек. С начала года на территории округа они провели 500 акций и мероприятий, в которых приняли участие свыше 3 тыс. человек. Волонтерство пропагандируется среди людей всех возрастов и разного социально статуса.

