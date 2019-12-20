C начала года представители УМВД РФ по НАО провели 86 проверок

В 2019 г. УМВД РФ по НАО провело 86 проверок и составило 27 админпротоколов. Ведомство по итогам оперативно-розыскных мероприятий в области антиалкогольного законодательства возбудило 8 уголовных дел, 3 из которых связаны с хранением, реализацией алкоголя без лицензии, 2 – за многократные продажи физическими лицами нелицензионного алкоголя, 2 – за незаконное использование средств индивидуализации, 1 – производство и сбыт поддельных акцизных марок.



За отчетный период изъято из незаконного оборота 3,8 тыс. литров алкоголя (в 2018 г. - 3,4 тыс. л.).



Также полиция проводила проверки в области противодействия незаконному обороту интеллектуальной собственности. В результате 43 выездов возбуждено 2 уголовных дела за установку нелицензионного ПО.



Полиция пресекла работу частного предпринимателя, занимавшегося выпуском и реализацией в учреждения торговли лаваша, хот-догов, гамбургеров, шаурмы с патогенными микроорганизмами и токсинами, бактериями группы кишечной палочки. Все они могли стать причиной отравлений. По факту проходит процессуальная проверка.